Международные инвесторы считают маловероятной денационализацию ПриватБанка из-за больших рисков для страны.

"Это будет настолько болезненный сигнал (для инвесторов – ИФ), что вряд ли это случится", – сказал глава регионального представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пелмар, выступая в ходе конференции "Ukraine: Game of Trones. Final Season", организованной компанией Concord Capital, в Киеве в четверг.

"Тогда можно будет забыть об международных финансовых институциях в Украине", – подчеркнул он.

С ним согласен и управляющий директор Ice Canyon Андрей Родзянко, который напомнил о том, что суды также принимали решения не в пользу ПриватБанка.

"Денационализация ПриватБанка маловероятна. Хотя о связях Владимира Зеленского и Игоря Коломойского были разговоры, они не были подтверждены", – сказал Родзянко.

В то же время старший стратег по вопросам суверенного долга на новых рынках Bluebay Asset Management Тимоти Эш спрогнозировал банкротство банка в случае его денационализации, хотя также считает такой сценарий маловозможным.

"Банк станет неплатежеспособным и потребуется рефинансирование", – отметил он.

Ситуация вокруг ПриватБанка может стать преградой для получения Украиной транша МВФ, полагают инвесторы.

В то же время они сошлись на том, что политика Национального банка Украины вызывает у инвесторов доверие.