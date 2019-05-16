Экономика

18:49 16.05.2019

ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

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ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", – сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ДТЭК.

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Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей. Помимо того "Одессаоблэнерго" в четверг сообщило в системе раскрытия НКЦБФР, что пакет акций в собственности ООО "ДТЭК Нефтегаз" 10 мая вырос с 16,773013% до 68,29488% уставного капитала. Максимальная цена, по которой ДТЭК покупал акции за последние 12 месяцев, составила 3,13 грн за штуку, говорится в документе.

Согласно отчету "Одессаоблэнерго", на начало 2019 года крупнейшими акционерами компании были ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" – 32,522649%, VS Energy International NV (Нидерланды) – 17,983159%, "Киевоблэнерго" – 9,253295% и государство – 25%. В январе "ДТЭК Нефтегаз" стал собственником 16,77% акций, VS Energy International NV увеличил свою долю до 51,52%, а VS Energy International NV и "Киевоблэнерго" вышли из числа акционеров.

Общее количество акций "Одессаоблэнерго" – 608 млн 495,56 тыс. штук.

В холдинге отметили, что за время своей работы он инвестировал в бизнес по дистрибуции электроэнергии более $300 млн. В ДТЭК считают свои распределительные компании в Киеве, Днепропетровской и Донецкой (на подконтрольных территориях) областях, одними из наиболее эффективных и надежных в стране. В частности, время неплановых отключений потребителей у них на 30-70% меньше среднего (без учета прифронтовых территорий), а потери электроэнергии почти вдвое ниже, заявили в холдинге.

Программа развития электрических сетей в Киевской и Одесской областях будет сфокусирована на системной цифровизации управления инфраструктурой, повышении надежности электроснабжения и качества обслуживания клиентов, указали в ДТЭК.

В пресс-службе со ссылкой на генерального директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха отметили, что национальный регулятор НКРЭКУ контролирует работу операторов системы распределения, накладывая на них обязательства о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии. "Таким образом, концентрация новых активов компанией ДТЭК не ограничивает клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию. Сегодня рынок поставки электроэнергии клиентам полностью конкурентный, и ДТЭК поддерживает развитие этой конкуренции", – сказал Гелюх.

По его словам, для упрощения подключений к электрическим сетям в каждом регионе ДТЭК создал специальные департаменты по новым подключениям и оптимизации внутренних процессов. В результате, например, в Днепре за прошлый год удалось подключить в 2,5 раза больше новых клиентов к электросетям – почти 8 тыс.

"Одессаоблэнерго" по итогам 2018 года сократило чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с 2017 годом – до 0,94 млн грн, а его выручка увеличилась на 11,2% – до 8 млрд 425,387 млн грн.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9 млрд 470,99 млн грн.

Теги: #одессаоблэнерго #покупка #киевоблэнерго #дтэк
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