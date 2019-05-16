Экономика

18:08 16.05.2019

Инвесторы допускают снижение геополитических рисков Украины в связи с избранием нового президента

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Инвесторы прогнозируют снижение геополитических рисков Украины в связи с избранием нового главы государства и допускают новые переговоры с Россией.

"Я не думаю, что ситуация ухудшится. Россия сейчас не пойдет на это, поскольку у нее другие вопросы на повестке дня. Зеленский потенциально – новый человек, с кем можно сесть за стол переговоров. У него нет такого "багажа", как у Порошенко", – сказал управляющий директор Ice Canyon Андрей Родзянко в ходе конференции "Ukraine: Game of Trones. Final Season", организованной компанией Concord Capital, в Киеве в четверг.

Геополитическая ситуация "потенциально может охладиться", считает Родзянко.

По мнению главы регионального представительства IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсона Пелмара, для Украины значительно большие риски представляют такие факторы как строительство газопровода "Северный поток-2", выборы в Германии, торговая война между Китаем и США, чем потенциальная эскалация Россией ситуации на востоке страны.

"К тому же, боюсь, интерес президента Трампа к Украине угаснет, что связано с предвыборным сезоном в США", – сказал Пелмар.

Старший экономист на рынках EMEA Alliance Bernstein Маркус Шнайдер полагает, что российское руководство попробует "протестировать" нового президента Украины, как это случилось в ситуации с выдачей российских паспортов на Донбассе. Однако геополитические риски будут ограниченными, отметил он.

По мнению Шнайдера, эскалация ситуации на востоке маловероятна, поскольку это усилит антироссийские настроения в Конгрессе США.

Теги: #зеленский #геополитика #инвесторы
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