USAID поддержит Ощадбанк на начальных этапах работы нового оптового рынка э/э

Агентство США по международному развитию (USAID) по Проекту энергетической безопасности поддержит Ощадбанк (Киев) на начальных этапах работы нового оптового рынка э/э в Украине с целью создания комплексной системы финансовых гарантий для участников рынка в сегменте заключения двусторонних договоров, функционирования рынка "на сутки вперед", внутрисуточного и балансирующего рынков.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка в четверг, стороны подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

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"Наше партнерство с USAID по Проекту энергетической безопасности поможет улучшить условия внедрения реформ в энергетическом секторе, выполнение Украиной международных обязательств, усиление ее энергетической безопасности", - сказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По словам старшего советника USAID по вопросам энергетики Шукру Богута, которого цитирует пресс-служба, Ощадбанк, в свою очередь, поможет снизить риск неплатежей со стороны участников оптового рынка и повысить ликвидность, которые являются решающими факторами эффективного функционирования рынка.

"Конкурентный рынок будет способствовать обеспечению населения доступной, надежной, постоянной и безопасной энергией", - сказал он.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.