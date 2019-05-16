В Запорожье в рамках акции "Спасем Днепр вместе!" установлено 1200 нерестовых площадок для рыб

В рамках масштабной экологической акции "Спасем Днепр вместе!" в текущем году силами активистов запорожской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) при поддержке "Запорожстали" были проведены мастер-классы для детей по изготовлению нерестилищ и установлено в реке Днепр 1200 нерестовых площадей.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, в апреле общественная организация "Зеленый центр Метинвест" г. Запорожье совместно с представителями общества охотников и рыболовов провели экологические мастер-классы для учеников 18 общеобразовательных школ города. Дети учились создавать нерестовые гнезда из подручных материалов, в игровой форме осваивали навыки сортировки мусора, рисовали на экологическую тематику и мастерили макет фильтра для воды.

В мае специалисты УООР установили 1200 нерестилищ, в том числе 100 изготовленных школьниками, в реке Днепр, в заливе у населенного пункта Отрадное.

При этом уточняется, что искусственные нерестилища позволяют создать условия для максимального сохранения икры рыб при изменчивом гидрологическом режиме в водоемах в период весеннего нереста.

В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" комбината "Запорожсталь" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в Украине.

"Запорожсталь" с 2012 года реализует совместно с национальным заповедником "Хортица", Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства общественную экологическую инициативу "Спасем Днепр вместе!". За этот период в акции приняли участие более 7000 участников, высажено более 715 деревьев, собрано более 100 тонн мусора, в Днепр выпущено около 140 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".