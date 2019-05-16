Экономика

12:42 16.05.2019

Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

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Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

Российский "Газпром" имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) даже в случае, если строительство альтернативного маршрута "Северный поток-2" не будет завершено, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг.

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", – сказал глава НАК

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном теме, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – сказал Коболев.

Теги: #нафтогаз #газпром #транзит #коболев
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