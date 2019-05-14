Экономика

10:00 14.05.2019

Наземным домашним СЭС мощностью до 30 кВ гарантируют "зеленый" тариф до конца 2019 г.

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Наземным домашним СЭС мощностью до 30 кВ гарантируют "зеленый" тариф до конца 2019 г.

Профильный Комитет Рады при подготовке принятого закона о "зеленых" аукционах для подписи спикером предлагает внести четкую формулировку условий предоставления "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВ, указав, что их владельцы имеют право на такой тариф до конца 2019 года.

Как сообщил и.о. председателя Комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский на своей странице в Facebook, в понедельник он направил спикеру Андрею Парубию письмо с соответствующим предложением.

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По его информации, в процессе технико-юридической подготовки принятого Верховной Радой закона о "зеленых" аукционах Главное юридическое управление Верховной Рады выявило несогласованность, которая может привести к некорректной практике его применения. Так, закон установил порядок расчета "зеленого" тарифа для частных домохозяйств, эксплуатирующих СЭС до 50 кВ при условии их размещения на крышах, фасадах строений и других капсооружений. Однако он при этом не предусмотрел порядок расчета тарифа для всех домашних СЭС мощностью до 30 кВ до конца 2019 года.

Для устранения этого пробела может быть применена процедура ст.131 Регламента, которая разрешает уточнить формулировку проголосованного закона, считают в Комитете.

"Это даст возможность учесть интересы тех домохозяйств, которые начали реализовывать свои 30-ти киловатные проекты на земельных участках, гарантируя возможность их завершения в течение 2019 года", - сообщил А.Домбровский.

Он отметил, что в случае отказа Верховной Рады поддержать это предложение, вопрос будет урегулирован путем внесения технической нормы в проект закона об изменениях в закон "О рынке э/э", который будет вскоре зарегистрирован в парламенте.

Как сообщалось, при принятии закона "зеленых" аукционах ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства э/э из альтернативных источников энергии" №8449-Д") 25 апреля Верховная Рада ввела новое условие получения "зеленого" тарифа для СЭС домохозяйств. Для этого их мощность должна составлять до 50 кВт, а установка должна происходить на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях.

До этого граничная мощность домашних СЭС была установлена на уровне до 30 кВ, размещение – без ограничений. Тариф на отпуск э/э в оптовый рынок для СЭС домохозяйств на сегодня составляет 18 евроцентов, со следующего года он снизится на 10%.

Теги: #домбровский #рада #домохозяйства #сэс
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