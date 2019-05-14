Экономика

09:56 14.05.2019

"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

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"Нафтогаз" разослал контракты с предложением цены газа для нужд населения на май и июнь

НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях специальных обязательств (ПСО) с учетом требований правительственного постановления №380 от 8 мая 2019 года, не разрешающее продавать газ населению выше рыночных цен, действующих для промышленности.

Согласно пресс-релизу НАК, на май цена газа по ПСО составляет 5990 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости доставки), что на 3,9% (на 245 грн) ниже ПСО-цены, действовавшей в апреле.

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При этом в рамках постановления №867 от 19 октября 2018 года, которым, в частности, с 1 мая 2019 года предполагался очередной этап повышения цены на газ для населения на 15%, цена для населения могла достигнуть 7184,8 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости доставки). В то же время правительство последующими решениями не допустило такого роста цены.

С учетом того, что цена на газ для населения и ТКЭ определяется как средняя арифметическая цена продажи газа "Нафтогазом" для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующая в месяце, предшествующему месяцу поставки, то в июне следует ожидать роста ПСО-цены вслед за ее увеличением для промышленности на 5,2% на май.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии. Этим документом правительство пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по ПСО, и установило график постепенного выхода на рыночные цены с использованием понижающих коэффициентов: 0,6943 – с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и 0,8 – с 1 мая 2019 года.

В результате с 1 ноября 2018 года ПСО-цена была повышена на 23,5%, а рост с 1 мая 2019 года предельной цены должен был составить еще 15%.

В то же время установившаяся с весны конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого правительством для населения регуляторного уровня цены.

"Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для потребности бытовых потребителей, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения.

Кабмин не стал отменять спецобязательства, но в апреле-мае 2019 года постановлениями №293 и №380 привязав цену газа для населения к цене промышленности. В то же время, если цена для промышленности превысит установленный правительством ПСО-уровень, цена для населения сохранится на уровне постановления №867.

По мнению министра финансов Оксаны Маркаровой, принятые в апреле-мае решения полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку они соответствуют цели достижения рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей.

Теги: #нафтогаз #газ #соглашения #цена
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