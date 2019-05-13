КБ "Южное" освоило технологии 3D-печати при создании перспективных ракетных двигателей

ГП "Конструкторское бюро "Южное им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) успешно внедряет инновационные технологии 3D-печати при создании новой ракетно-космической техники (РКТ).

Как сообщила в понедельник пресс-служба КБЮ, на сегодняшний день предприятие уже освоило применение современных технологий т.н. селективного лазерного плавления, широко известных как 3-D печать, при создании перспективных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД).

Как отмечает пресс-служба, применение новых технологий 3D-печати при создании ЖРД, позволило существенно уменьшить массу изделий и исключить из производственного процесса ряд технологических процессов, включая штамповку, сварку и фрезеровку. Вместе с тем, использование современных технологий обеспечивает ощутимую экономию времени и материалов производства, сокращение отходов, а также существенное снижение влияния на производство человеческого фактора.

"Селективное лазерное плавление позволяет решать сложные технологические задачи опытного и мелкосерийного производства деталей РКТ, отказавшись от проектирования и производства специальной оснастки", - подчеркивают в КБЮ.

ГП "КБ "Южное" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт порядка 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

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