Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за нарушение правил конкуренции

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, оштрафовала крупнейшую пивоваренную компанию мира Anheuser-Busch InBev NV на 200 млн евро за попытки ограничить импорт пива марки Jupiler из Нидерландов, где оно стоит дешевле, в Бельгию.

"Потребители в Бельгии были вынуждены переплачивать за свое любимое пиво из-за намеренной стратегии AB InBev по препятствованию трансграничной торговле между Нидерландами и Бельгией, - заявила член Европейской комиссии по конкуренции Маргрете Вестагер. - Попытки доминирующих компаний нарушить правила единого рынка для поддержания высоких цен незаконны, и поэтому мы оштрафовали AB InBev на 200 млн евро".

Jupiler является самым популярным брендом пива в Бельгии, занимая примерно 40% рынка по объемам продаж. Это пиво также продается в других странах ЕС, однако по более низким ценам ввиду повышенной конкуренции.

Как показало расследование Еврокомиссии, AB InBev различными способами пыталась помешать приобретению ритейлерами более дешевого пива в Нидерландах для его продажи по сниженным ценам в Бельгии. В частности, компания меняла дизайн банок, убрав с них надписи на французском, считающиеся обязательными в Бельгии, где действуют три государственных языка (нидерландский, французский и немецкий).

Акции AB InBev дешевеют на 1,15% на торгах в Брюсселе в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила на 27%, до почти 150 млрд евро.