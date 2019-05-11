Экономика

20:19 11.05.2019

Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения - премьер

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Условием запуска рынка электроэнергии является недопущение ее подорожания для населения - премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает против введения рынка электроэнергии (э/э), если это приведет к удорожанию электроэнергии для населения.

"Я категорически против введения каких-либо инноваций, которые могут привести к увеличению цены для потребителя. Для меня это неприемлемо. Поэтому в данном случае, Минэнерго сейчас над этим работает, мы анализируем. Нельзя допустить роста цен для людей", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что вопрос переноса срока запуска рынка э/э – это вопрос парламента, так как именно он утвердил закон, которым предусмотрел введение рынка с 1 июля этого года.

Премьер также рассчитывает, что прогнозы нового витка роста цен в Европе на природный газ спустя 6-9-месячный лаг после роста мировых цен на нефть окажутся ошибочными.

"Давайте не будем делать таких плохих прогнозов. Я все-таки считаю, что цены будут на низшей границе, чем 8,55 тыс. грн (установленная осенью-2018 цена поставки газа по спецобязательствам или PSO – ИФ), и "Нафтогаз" должен это обеспечить", - отметил В.Гройсман.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Полный текст интервью В.Гройсмана будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #газ #электроэнергия #цена
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