Экономика

11:14 11.05.2019

Украинскую академию назвали одной из лучших

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Academy DTEK стала победителем конкурса лучших корпоративных университетов мира – Global CCU Awards 2019 – в номинации "Корпоративная ответственность". Вместе с Academy DTEK победителями премии в 2019 году стали международные компании Airbus, Infosys, SAP, сообщила пресс-служба компании ДТЭК .

В рамках конкурса Global CCU Awards 2019 Academy DTEK получила премию за участие в обучении сотрудников 27 государственных органов и учреждений, среди которых, в том числе, Национальный банк Украины, Министерство инфраструктуры Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Киевская городская государственная администрация. Всего в Academy DTEK уже прошли обучение более 3,4 тыс. сотрудников госструктур.

"Наша цель - внести вклад в новое качество подготовки специалистов, от которых сегодня зависит успешная реализация реформ, перезагрузка экономики, повышение стандартов жизни. Стратегия Academy DTEK предусматривает дальнейшее развитие этого направления", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко.

Academy DTEK, основанная компанией ДТЭК,  предлагает различные форматы обучения, регулярно проводит международные конференции по корпоративному обучению, мастер-классы, круглые столы и зарубежные туры по обмену опытом в области энергетики, добычи, энергосбережения и HR. Global CCU (Глобальная ассоциация корпоративных университетов) создана в 2005 году. Она объединяет корпоративные университеты ведущих компаний из более чем 50 стран мира.

Теги: #дтэк #dtek
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