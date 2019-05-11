"Укртранснафта" выставит на торги 20 тыс. тонн нефти Azeri Light

О "Укртранснафта" в понедельник, 13 мая, выставит на биржевые торги 20 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light, свидетельствуют данные на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

Данный объем нефти будет выставлен на торги тремя лотами: один лот – 10 тыс. тонн, два лота – по 5 тыс. тонн. Пункт отгрузки – морской нефтяной терминал (МНТ) "Южный", срок поставки – с 23 мая по 6 июня.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.