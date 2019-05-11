Экономика

09:47 11.05.2019

Торги акциями Uber открылись на уровне $42 - ниже цены IPO

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Торги акциями Uber открылись на уровне $42 - ниже цены IPO

Дебютные торги акциями Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись на уровне $42 - ниже цены IPO.

По данным на 19:05 кв пятницы, 11 мая, цена бумаг составляла $43,12, что на 4,2% ниже цены IPO и соответствует капитализации компании на уровне $72 млрд.

Как сообщалось, в четверг Uber провела прайсинг первичного публичного размещения акций на уровне $45 за одну ценную бумагу - ближе к нижней границе ранее объявленного ценового диапазона от $44 до $50.

Даже с учетом размещения 180 млн акций около нижней границы ценового диапазона, IPO Uber, в рамках которого компания привлекла $8,1 млрд, является девятым по величине в истории США и крупнейшим с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 году.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 65 странах, включая Россию.

Теги: #торги #uber #акции
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