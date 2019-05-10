Экономика

18:48 10.05.2019

В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

2 мин читать
В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

Транзит кондиционной российской нефти через Белоруссию на Украину и затем в Венгрию и Словакию может возобновиться не ранее 13-14 мая после вытеснения "грязной" нефти из нефтепроводных систем этих стран, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в нефтяной отрасли.

"Подача кондиционной нефти от ЛПДС "Мозырь" в нефтепровод "Дружба" на территории Украины была возобновлена ранее. Но восстановление транзита через Белоруссию в Украину ожидается не ранее 13-14 мая. Это будет зависеть от скорости вытеснения "грязной" нефти из транспортных систем Венгрии и Словакии", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 30 апреля прогнозировало восстановление транзита на 60-65% среднегодовой загрузки к 10-11 мая.

"В настоящее время стороны предпринимают все усилия для восстановления транзита российской нефти через Украину", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что часть нефтепровода "Дружба" по маршруту Унеча-Мозырь сейчас работает в режиме "одной нитки". Кондиционная нефть продолжает поступать до ЛПДС "Мозырь", далее на территорию Украины прокачка также осуществляется по одной нитке в ограниченном режиме.

По словам собеседника агентства, на территории Белоруссии находится около 130 тыс. тонн некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики, которые ранее были извлечены из трубопроводной системы. "Что делать с этой нефтью - сейчас самый большой вопрос. Переговоры с российской стороной на эту тему продолжаются", - сказал источник.

Теги: #нефтепровод #транзит #нефтегаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 10.05.2019
В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

18:03 09.05.2019
Очередные переговоры с РФ о локализации некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба" состоятся 14 мая, сообщили в "Укртранснафте"

Очередные переговоры с РФ о локализации некондиционной нефти с нефтепровода "Дружба" состоятся 14 мая, сообщили в "Укртранснафте"

18:39 06.05.2019
Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

18:19 06.05.2019
"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

14:16 03.05.2019
"Укртранснафта" оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в EUR1 млн

"Укртранснафта" оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в EUR1 млн

12:03 03.05.2019
Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

10:09 02.05.2019
Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти

21:30 30.04.2019
Порядок возобновления транзита нефти согласован операторами трубопровода "Дружба"

Порядок возобновления транзита нефти согласован операторами трубопровода "Дружба"

13:45 29.04.2019
Прокачка "чистой" нефти по нефтепроводу "Дружба" не началась - "Белнефтехим"

Прокачка "чистой" нефти по нефтепроводу "Дружба" не началась - "Белнефтехим"

18:38 26.04.2019
РФ предложила Украине переместить некачественную нефть на склады "Укртранснафты" для скорейшего возобновления транзита

РФ предложила Украине переместить некачественную нефть на склады "Укртранснафты" для скорейшего возобновления транзита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

МВФ подтвердил приезд миссии в Украину в ближайшие недели

Маркарова обсудила с президентом ЕБРР дальнейшие шаги по реализации совместных проектов

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Омелян ожидает открытия Wizz Air дочернего предприятия до 2020 года

Мининфраструктуры ищет возможность дотировать украинские авиакомпании, вынужденные облетать Россию, в рамках европейских авиаправил

Мининфраструктуры не планирует переводить "Укрзализныцю" на евроколею – по направлению Львов-Киев-Одесса лягут параллельные пути

Насалик выступил за отказ от управления Минэнергоугля госпредприятиями

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Авиакомпания Laudamotion с 27 октября переводит рейс Киев-Вена на ежедневный график

МВФ подтвердил приезд миссии в Украину в ближайшие недели

"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса в аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

СЭС и ВЭС являются различными технологиями и не должны конкурировать между собой - Scatec Solar

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА