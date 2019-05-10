Экономика

18:43 10.05.2019

В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

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В Минске ожидают восстановления транзита российской нефти в направлении Украины не ранее 13-14 мая

Транзит кондиционной российской нефти через Белоруссию на Украину и затем в Венгрию и Словакию может возобновиться не ранее 13-14 мая после вытеснения "грязной" нефти из нефтепроводных систем этих стран, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в нефтяной отрасли.

"Подача кондиционной нефти от ЛПДС "Мозырь" в нефтепровод "Дружба" на территории Украины была возобновлена ранее. Но восстановление транзита через Белоруссию в Украину ожидается не ранее 13-14 мая. Это будет зависеть от скорости вытеснения "грязной" нефти из транспортных систем Венгрии и Словакии", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 30 апреля прогнозировало восстановление транзита на 60-65% среднегодовой загрузки к 10-11 мая.

"В настоящее время стороны предпринимают все усилия для восстановления транзита российской нефти через Украину", - добавил собеседник агентства.

Он также сообщил, что часть нефтепровода "Дружба" по маршруту Унеча-Мозырь сейчас работает в режиме "одной нитки". Кондиционная нефть продолжает поступать до ЛПДС "Мозырь", далее на территорию Украины прокачка также осуществляется по одной нитке в ограниченном режиме.

По словам собеседника агентства, на территории Белоруссии находится около 130 тыс. тонн некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики, которые ранее были извлечены из трубопроводной системы. "Что делать с этой нефтью - сейчас самый большой вопрос. Переговоры с российской стороной на эту тему продолжаются", - сказал источник.

Теги: #нефтепровод #ес #беларусь
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