Экономика

13:36 10.05.2019

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

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Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

 Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владелца ПриватБанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ) и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним, и запланировал рассмотрение этого дела на 20 мая.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Нацбанке, соответствующее определение суд принял в пятницу.

Согласно информации в базе судебных решений, производство по одному из пяти дел, рассмотрение которого было назначено первым (на 10 мая), было открыто судьей Вадимом Босым 22 апреля текущего года.

"Исковые требования обоснованы наличием оснований для признания недействительным кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и… ПриватБанк, а также наличием оснований для признания недействительным договора поручительства №19-1/П от 27.05.2016, заключенного между НБУ, Лицо_1 (И.Коломойский – ИФ) и ПриватБанком", – говорится в определении.

Рассмотрев иск, судья истребовал у ответчиков в срок до 8 мая оригиналы (для осмотра) и копии постановления правления НБУ №92/БТ от 25.02.2009 и кредитного договора №19 от 03.03.2009, заключенного между НБУ и ПриватБанком, а также предложил ответчикам предоставить отзыв, все электронные и письменные доказательства, выводы экспертов и заявления свидетелей.

Согласно данным агентства, начало рассмотрения других четырех подобных дел было также назначено на май, однако на более поздние даты.

Теги: #нбу #приватбанк #суд #коломойский
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