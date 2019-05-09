Маркарова обсудила с президентом ЕБРР дальнейшие шаги по реализации совместных проектов

Министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудила с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти положительные последствия пересмотра портфеля проектов ЕБРР и дальнейшие шаги в рамках их реализации.

Как сообщает Министерство финансов Украины в четверг на странице в соцсети Фейсбук, встреча состоялась в рамках ежегодных встреч и бизнес-форума ЕБРР.

"Украина выбрала путь изменений и уверенно движется по нему. Мы уверены, что сотрудничество по внедрению реформ энергетического сектора, помощь с реализацией инфраструктурных проектов значительно ускорит осуществление таких структурных изменений", - цитирует слова О.Маркаровоый пресс-служба Минфина.

На встрече с главным экономистом ЕБРР Сергеем Гуриевым в центре внимания было текущее экономическое положение страны, прогресс во внедрении ключевых реформ и ход сотрудничества с МВФ.