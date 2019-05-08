Глава "Нафтогаза" и замглавы МИД обсудили в США противодействие Nord Stream-2, покупку LNG и передачу ГТС в концессию

Противодействие строительству "Газпромом" газопровода Северный поток-2 с целью избежать газового кризиса зимой 2020 года, возможности закупки американского сжиженного природного газа (LNG) и планы передачи украинской газотранспортной системы в концессию независимому оператору обсудила на минувшей неделе в США замглавы МИД Елена Зеркаль и глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Во время и политических, и деловых встреч мы увидели большую заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию", – написал по итогам визита А.Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, на встречах в Государственном департаменте и Министерстве энергетики США говорилось, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать LNG по конкурентной цене. "Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокациям со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати", – пояснил глава "Нафтогаза".

Он отметил, что на встречах с представителями администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, поддерживающих Украину, обсуждался риск того, что "Газпром" готовится прервать транзит газа через Украину зимой 2020 года и устроить очередную газовый кризис, и меры борьбы с такими угрозами.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", – сообщил А.Коболев. По его словам, в Конгрессе США хорошо понимают, что этот проект ориентирован исключительно на политические цели Кремля и представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и ЕС.