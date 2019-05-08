Экономика

16:37 08.05.2019

НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

2 мин читать
НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) освобождает участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции, а для страховых компаний, предоставляющих услуги по страхованию жизни, смягчает требования для их получения.

Как говорится в сообщении НБУ на сайте, соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №65 от 7 мая 2019 года "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций", которое вступает в силу с 9 мая 2019 года.

Так, участники фондового рынка, которые торгуют ценными бумагами и обеспечивают расчеты по сделкам, больше не должны получать от НБУ лицензии на валютные операции, в частности, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот.

"Купля и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный контроль, в частности, по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет необходимость получать валютные лицензии участникам фондового рынка, а также аннулировал лицензии участников фондового рынка и ОАО "Национальный депозитарий Украины", которые были выданы ранее", говорится в сообщении.

Отныне для страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и рассчитываются по договорам в иностранной валюте, будут действовать более либеральные требования к капиталу для полученной лицензии на валютные операции. Ранее лайф-страховщики должны были иметь собственный капитал в сумме не менее 300 млн грн. Отныне, чтобы получить соответствующую лицензию, лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, который установлен нормативно-правовым актом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Поэтому для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь минимальный собственный капитал в сумме не менее 45 млн грн.

При этом лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в соответствующей сумме на протяжении всего времени наличия лицензии. Учитывая это, страховые компании должны будут подавать в НБУ ежеквартально информацию о структуре приемлемых активов. "Речь идет об активах, которые соответствуют требованиям Нацкомфинуслуг. Например, акции, облигации предприятий и облигации местных займов должны пройти процедуру листинга на фондовой бирже, акции и облигации иностранных компаний должны соответствовать суверенным рейтингам и кредитным рейтингам и т.д.", уточняет центробанк.

Кроме того, ежегодно страховые компании должны будут подавать отчет аудитора, подтверждающий сумму приемлемых активов.

Нарушение норматива или непредоставление информации о структуре приемлемых активов будет основанием для отзыва лицензии

Теги: #лицензии #украина #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 08.05.2019
Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

17:06 08.05.2019
Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

Украина заверила Венгрию, что закон о государственном языке не ограничивает права нацменьшинств

17:04 08.05.2019
МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

МИД Украины получило информацию о завершении каденции посла США Йованович и надеется на успешное сотрудничество с ее преемником

17:04 08.05.2019
Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

Ryanair с ноября добавила вторую частоту на пятничных рейсах Киев-Варшава

16:57 08.05.2019
Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

16:48 08.05.2019
Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

16:29 08.05.2019
Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

16:21 08.05.2019
Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

16:18 08.05.2019
"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, в годовом измерении – до 8,8%

ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г

НБУ повысил лимит на репатриацию дивидендов с EUR7 млн до EUR12 млн в месяц

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

ТЭС и ТЭЦ Украины за 3 мес. сократили потребление угля на 6,4%

ЕБРР ожидает роста ВВП Украины в 2019г на 2,5%, в 2020г

Крупнейший в Европе французский ритейлер Carrefour изучает продажу китайского бизнеса, за который может получить $1 млрд

Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance

"Дельта Вилмар" отмечает дефицит локомотивной тяги "Укрзализныци"

Nestle уволит 4 тыс. сотрудников в США из-за смены логистической модели

Украинцы в апреле купили валюты на $115,4 млн больше, чем продали

Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Иран более не считает себя связанным условиями по продажам тяжелой воды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА