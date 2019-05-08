НБУ отменил для участников фондового рынка валютные лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) освобождает участников рынка ценных бумаг от необходимости получать лицензии на валютные операции, а для страховых компаний, предоставляющих услуги по страхованию жизни, смягчает требования для их получения.

Как говорится в сообщении НБУ на сайте, соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №65 от 7 мая 2019 года "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций", которое вступает в силу с 9 мая 2019 года.

Так, участники фондового рынка, которые торгуют ценными бумагами и обеспечивают расчеты по сделкам, больше не должны получать от НБУ лицензии на валютные операции, в частности, в случаях перехода прав собственности на ценные бумаги от резидента к нерезиденту и наоборот.

"Купля и продажа ценных бумаг не являются валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный контроль, в частности, по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет необходимость получать валютные лицензии участникам фондового рынка, а также аннулировал лицензии участников фондового рынка и ОАО "Национальный депозитарий Украины", которые были выданы ранее", говорится в сообщении.

Отныне для страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и рассчитываются по договорам в иностранной валюте, будут действовать более либеральные требования к капиталу для полученной лицензии на валютные операции. Ранее лайф-страховщики должны были иметь собственный капитал в сумме не менее 300 млн грн. Отныне, чтобы получить соответствующую лицензию, лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в сумме норматива платежеспособности и достаточности капитала, который установлен нормативно-правовым актом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Поэтому для получения лицензии лайф-страховщики должны иметь минимальный собственный капитал в сумме не менее 45 млн грн.

При этом лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в соответствующей сумме на протяжении всего времени наличия лицензии. Учитывая это, страховые компании должны будут подавать в НБУ ежеквартально информацию о структуре приемлемых активов. "Речь идет об активах, которые соответствуют требованиям Нацкомфинуслуг. Например, акции, облигации предприятий и облигации местных займов должны пройти процедуру листинга на фондовой бирже, акции и облигации иностранных компаний должны соответствовать суверенным рейтингам и кредитным рейтингам и т.д.", уточняет центробанк.

Кроме того, ежегодно страховые компании должны будут подавать отчет аудитора, подтверждающий сумму приемлемых активов.

Нарушение норматива или непредоставление информации о структуре приемлемых активов будет основанием для отзыва лицензии