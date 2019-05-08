Экономика

16:18 08.05.2019

"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

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"Укрпошта" заключила первое рамочное соглашение в ProZorro на закупку бензина

АО "Укрпошта" заключило рамочное соглашение, позволяющее закупать бензин у предварительно отобранных поставщиков по ускоренной процедуре.

"В ProZorro заключили первую рамочное соглашение. "Укрпошта" будет закупать бензин у предварительно отобранных поставщиков. Нужна партия горючего? Объявляют аукцион - и уже через неделю заказчик с товаром", - отмечается в системе государственных электронных торгов ProZorro в Facebook.

Подобная процедура предусматривает проведение тендерной закупки с целью прохождения поставщиками предварительной квалификации по неценовым критериям и итоговое заключение рамочного соглашения не менее чем с тремя поставщиками сроком до четырех лет. При этом в течение срока действия рамочного соглашения заказчик покупает продукцию отдельными партиями по конкурентным ценам без дополнительных соглашений.

По схеме рамочного соглашения можно приобретать товары или услуги широкого потребления, рыночные цены на которые значительно колеблются.

В случае возникновения необходимости в какой-то части товара (из всего объема), на который заключено соглашение, заказчик объявляет отбор поставщика, участие в котором безплатное, и не требует предоставления дополнительных документов от поставщиков-подписантов.

Договор с победителем отбора на объявленное количество предмета закупки заключается в срок до 10 дней от проведения аукциона – может даже на следующий день.

Теги: #укрпошта #украина #бензин
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