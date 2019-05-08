Кабмин утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления займа на строительство и ремонт жилья для ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Данный порядок определяет механизм предоставления займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и дворовых строений, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также на строительство или покупку дачных домов и благоустройство садовых участков.

Данные займы будут предоставляться банками в национальной валюте и с погашением на протяжении 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства или согласно с договором. Размер займа будет определяться самим банком.