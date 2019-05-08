ТЭС и ТЭЦ Украины за 3 мес. сократили потребление угля на 6,4%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-марте 2019 года снизили потребление угля на 6,4% (на 474,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 904,4 тыс. тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в марте-2019 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 13,4% (на 327,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 115,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (1 млн 408,7 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Использование газового угля возросло на 11,1% (2 млн 74,2 тыс. тонн) – до 20 млн 812,5 тыс. тонн, тогда как антрацита снизилось на 11% (665,6 тыс. тонн) – до 5 млн 407,5 тыс. тонн.

Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016-м, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.