Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Биржа заявила, что злоумышленники похитили 7 тыс. биткойнов из одного кошелька, что соответствует порядка 2% всех биткойновых активов Binance.
Хакеры использовали фишинг, вирусные атаки и другие техники для хищения биткойнов, отмечается в сообщении биржи. Им удалось получить важные пользовательские данные множества клиентов, в том числе коды двухфакторной идентификации.
Binance, основанная в Китае, но в настоящее время работающая за пределами КНР, приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки. Пользователи биржи, однако, смогут продолжать торговлю криптовалютами.
Похищенные средства будут возмещены за счет средств с гарантийного счета биржи, созданного на случай непредвиденных обстоятельств, отмечают в Binance.
"Хакерам хватило терпения дождаться благоприятного момента и осуществить хорошо спланированную операцию через множество счетов, на первый взгляд казавшихся совершенно независимыми", - говорится в заявлении биржи.
"Транзакция была структурирована таким образом, что смогла обойти существующие проверки безопасности. К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств прежде, чем он был осуществлен", - отмечают в Binance.
Множество хакерских атак на криптовалютные площадки стало основной причиной резкого падения курса биткойна в прошлом году после его ралли в 2017 году.
Биткойн, являющийся крупнейшей криптовалютой, подорожал более чем на 50% в текущем году, однако остается на 70% ниже рекордных уровней, зафиксированных в декабре 2017 года.
Согласно данным CoinDesk, курс биткойна в среду составляет $5848,53, что на 0,8% ниже уровня предыдущей сессии.