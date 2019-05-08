Экономика

14:01 08.05.2019

Украинцы в апреле купили валюты на $115,4 млн больше, чем продали

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Украинцы в апреле купили валюты на $115,4 млн больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в апреле 2019 года превысил объем продажи на $115,4 млн, тогда как в апреле прошлого года ситуация была обратной – украинцы продали валюты на $234,7 млн больше, чем купили, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в среду.

В целом с начала года население продало валюты на $46,2 млн больше, чем купило.

НБУ уточняет, что продажа банками наличной валюты населению в апреле текущего года выросла по отношению к предыдущему месяцу на 6% - до $1205 млн (в эквиваленте), а покупка увеличилась на 2,9% - до $1089,6 млн (в эквиваленте).

Регулятор указывает, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $928 млн (в марте - $866,9 млн), продали – $814,9 млн ($799,8 млн).

По сравнению с апрелем 2018 года продажа валюты банками населению выросла на 85,4%, в том числе долларов США – на 89%, тогда как покупка - на 23,1%, в том числе долларов США – на 17,7%.

Апрель стал вторым месяцем в 2019 году, когда украинцы больше покупали наличной валюты, чем продавали.

Теги: #валюта #украина #нбу
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