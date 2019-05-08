Экономика

10:45 08.05.2019

"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

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"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

НЭК "Укрэнерго" завершило цикл испытаний генерирующего оборудования ТЭС, ТЭЦ и ГЭС по регулированию частоты и мощности в рамках программы исследования возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).

Согласно пресс-релизу компании, на протяжении трех месяцев было проведено девять типов испытаний на 11 блоках восьми электростанций страны. Результаты работы регулирующей аппаратуры будут переданы консорциуму системных операторов ENTSO-E с целью создания математической модели энергосистемы для моделирования ее работы и проведения исследований установившихся режимов и динамической устойчивости.

"Эти исследования в свою очередь позволят оценить возможность синхронной работы энергосистемы Украины и Молдовы с ENTSO-E и на данном этапе определят необходимость дополнительных технических мероприятий для их интеграции", - отметили в НЭК.

Испытания проводились при консалтинговой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), в качестве консультанта выступила Энергетическая ассоциация США (USEA).

Как сообщалось, в апреле 2018 года Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов по достижению возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

В июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E. В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но будет преобразовано в частное акционерное общество.

Теги: #укрэнерго #тэс #entso #украина #тэц #гэс
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