Экономика

19:14 07.05.2019

Henkel сократила прибыль в I квартале на 5,6%, подтвердила прогноз на 2019 год

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Henkel сократила прибыль в I квартале на 5,6%, подтвердила прогноз на 2019 год

Немецкая компания Henkel AG в первом квартале 2019 года сократила скорректированную прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 5,6%, но подтвердила прогнозы на 2019 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, EBIT в январе-марте составила 795 млн евро по сравнению с 842 млн евро в первом квартале прошлого года.

Скорректированная прибыль в расчете на привилегированную акцию сократилась на 6,3%, до 1,34 евро с 1,43 евро за аналогичный период прошлого года. Без учета изменения валютных курсов прибыль также снизилась на 6,3%.

Выручка выросла на 2,8%, до 4,969 млрд евро. При этом органический рост (без учета влияния валютных курсов и покупки/продажи активов) составил 0,7%.

"Несмотря на непростую конъюнктуру рынка, Henkel продемонстрировал в первом квартале положительную динамику продаж как в органическом, так и в номинальном выражении", - заявил главный исполнительный директор Henkel Ханс Ван Байлен.

Скорректированная рентабельность продаж компании снизилась на 1,4 процентного пункта, до 16%.

Бизнес-подразделение Adhesive Technologies (клеи и технологии) незначительное сократило продажи в органическом выражении - на 0,8%. Аналогичный показатель Beauty Care (косметика) снизился на 2,2%, в то время как подразделение Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) продемонстрировало рост на 4,7%.

Рост продаж на развивающихся рынках составил 2,2%, в то время как на зрелых рынках показатель сократился на 0,4%.

В Западной Европе продажи в органическом выражении снизились на 1,3%, тогда как в Восточной Европе был зафиксирован рост на 6,5%. Повышение продаж в Африке и на Ближнем Востоке составило 13,5%, в Северной Америке - 1,1%, в Латинской Америке - 8%. При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе было зафиксировано падение на 8,8%.

Henkel подтвердила прогноз, согласно которому в 2019 году органический рост продаж будет находиться в диапазоне 2-4%, рентабельность продаж - в диапазоне 16-17%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию при постоянстве валютных курсов сократится на среднее однозначное число.

Henkel, которая была создана в 1876 году, работает в трех основных направлениях - чистящие и моющие средства, косметика и средства личной гигиены, клеи и технологии. Основные бренды - Persil, Schwarzkopf и клей Loctite. Число сотрудников в мире превышает 53 тыс. человек.

"Henkel Россия" была основана в 1990 году. За последние десять лет инвестиции компании в российский рынок составили около 300 млн евро. На девяти производственных площадках страны работает около 2,6 тыс. человек. Компания выпускает в РФ товары под такими марками как Persil, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи "Момент" и Loctite.

Теги: #квартал #henkel #отчетность
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