Экономика

18:59 07.05.2019

"Тип-Топ планета" победила в аукционе ФГВФЛ по продаже головного офиса Еврогазбанка

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"Тип-Топ планета" победила в аукционе ФГВФЛ по продаже головного офиса Еврогазбанка

Активы ликвидируемого Еврогазбанка (Киев), в том числе часть его центрального офиса на Петровке в Киеве общей площадью 2,98 тыс. кв. м, нашли покупателя на аукционе системы "Прозорро.Продажи" во вторник, которым стало ООО "Тип-Топ планета" (пгт Золочив Харьковской обл.).

Согласно сообщению в системе "Прозорро.Продажи", стартовая цена выставленных на продажу активов, среди которых также основные средства и дебиторская задолженность, составляла 205,943 млн грн. "Тип-Топ планета" победила с предложением 47,367 млн грн

Согласно данным госреестра, владельцем ООО, зарегистрированного 17 октября 2018 года с уставным капиталом 1 тыс. грн, является Андрей Балюк - руководитель и бенефициар ООО "Бенефит актив", а также бенефициар ФК "Астер-Финанс" (оба - Киев).

В аукционе также участвовало ООО "Краина-Инвест", предложившее за выставленные активы 45,307 млн грн.

Еврогазбанк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами по итогам второго квартала 2014 года являлись Алексей Ивченко (39,6296%), Галина Ивченко (31,9574%), Христина Ивченко (17,7778%).

Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации Еврогазбанка.

Теги: #еврогазбанк #аукцион #украина #фгвфл
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