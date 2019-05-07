Экономика

18:37 07.05.2019

Tyson Foods предупредила о росте цен на мясо из-за вспышки чумы свиней в Китае

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Tyson Foods предупредила о росте цен на мясо из-за вспышки чумы свиней в Китае

Глава американского производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. Ноэл Уайт предупредил о возможном росте мировых цен на мясо после того, как Китай истребил десятки миллионов свиней, зараженных африканской чумой, пишет агентство Dow Jones.

Tyson прогнозирует, что цены на мясо для потребителей вырастут в ближайшие месяцы, а также ждет увеличения прибыли от производства продукции из свинины, говядины и курятины.

По словам Н.Уайта, потенциальные последствия от прошлогодней вспышки АЧС являются беспрецедентными и могут снизить глобальные поставки мяса на 5% в период роста потребления белка в мире.

"Пройдет много лет перед тем, как баланс вновь нормализуется", - сказал Н.Уайт аналитикам в ходе телеконференции после публикации отчета Tyson за второй финквартал.

Tyson сможет извлечь выгоду из снижения предложения на мировом мясном рынке, отметил Н.Уайт. Он ожидает, что цены на говядину и курятину также вырастут в следующие месяцы, что, вероятно, окажет положительное влияние на сегмент переработки мяса, на который приходится около 80% общей выручки Tyson.

По сообщению компании, положительный эффект событий в Китае наступит не раньше конца текущего финансового года, который завершится 28 сентября, или позже. Tyson подтвердила прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Выручка компании во втором финансовом квартале увеличилась на 7%, до $10,44 млрд по сравнению с $9,77 млрд годом ранее, говорится в пресс-релизе Tyson. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали выручку в размере $10,28 млрд.

Прибыль Tyson составила $426 млн, или $1,17 в расчете на акцию, против $315 млн, или $0,85 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась на 6%, до $1,20 в расчете на акцию против прогноза на уровне $1,14 на акцию.

Акции Tyson дорожают на 0,3% на торгах во вторник. Капитализация компании с начала года выросла на 44,44%, до $27,57 млрд.

Теги: #свинина #чума #китай #мясо
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