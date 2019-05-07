Экономика

18:35 07.05.2019

ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

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ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить кредит в размере до $35 млн для финансирования покупки до 1 тыс. вагонов хопперов-зерновозов дочерней компанией одного из крупнейших в мире агротрейдеров Louis Dreyfus Company (LDC) в Украине.

Согласно информации на сайте банка, к настоящему времени пройден этап проверки концепции, ожидается окончательное решение.

"Проект поддержит стратегию клиента по созданию надежной и эффективной цепочки поставок в Украине и будет направлен на решение проблемы нехватки вагонов на украинском рынке", - отмечается в сообщении финучереждения.

Louis Dreyfus – крупнейший агротрейдер в мире. Основные операции сосредоточены в Женеве. Штаб-квартира находится в Роттердаме, однако компания также ведет деятельность еще более чем в 100 странах мира. В частности, Louis Dreyfus владеет складскими помещениями в Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, в Европе и регионе Черного моря. На долю Louis Dreyfus приходится порядка 10% мирового объема торговли сырьем.

Louis Dreyfus в Украине владеет пятью активами: Рахнянский склад зерна и масличных культур емкостью 159 тыс. тонн, Гайсинский склад – 72 тыс. тонн (оба Винницкая обл.), Сердюкивский склад – 32 тыс. тонн (Черкасская обл.), Михайловский склад – 98 тыс. тонн (Запорожская обл.) и комплекс в Одесском порту общей мощностью хранения зерна примерно 240 тыс. тонн и годовым объемом перевалки 4,5 млн тонн.

Теги: #ебрр #украина #зерновозы
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