Экономика

17:03 07.05.2019

Великобритания обходилась без угольной энергетики рекордное количество дней

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Великобритания обходилась без угольной энергетики рекордное количество дней

Великобритания больше пяти дней не использовала электроэнергию, вырабатываемую из угля, что стало самым длительным периодом в истории страны со времен промышленной революции, пишет агентство Bloomberg.

Британские электростанции не использовали уголь для производства энергии примерно с 13:00 по лондонскому времени (15:00 мск) 1 мая, показали данные Bloomberg. Предыдущий рекорд был также установлен в текущем году и составил 90 часов.

Согласно данным за субботу, 27% энергии было получено с помощью ветра, 25% - за счет использования газа, а 24% пришлись на ядерную энергетику.

Великобритания одной из первых начала использовать возобновляемые источники энергии, и на ее территории находится самое большое в мире количество морских ветряных турбин. В стране также растет спрос на солнечные батареи, в то время как традиционные электростанции закрываются.

Уровень вредных выбросов в стране за счет принимаемых властями мер достиг доиндустриальной отметки, при этом к 2025 году Великобритания планирует полностью отказаться от получения энергии путем сжигания угля.

Теги: #великобритания #уголь #энергетика
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