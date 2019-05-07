Экономика

16:44 07.05.2019

"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

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ООО "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ, Николаевка Николаевской обл.) намерено разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд в Казанковском районе Николаевской области.

Как сообщила компания в реестре оценки воздействия на окружающую среду во вторник, добычу предполагается осуществлять способом скважинного подземного выщелачивания. Сырье планируется перерабатывать на месте, для чего будет построен добычной и перерабатывающий комплексы.

Ожидаемый объем добычи на месторождении - в пределах 150-200 тонн урана в год. Готовая продукция – черновой концентрат урана ("желтый кек").

Для размещения перерабатывающего комплекса требуется около 4 га земли, общая потребность в земельных ресурсах - около 255 га.

Как сообщалось, в конце февраля 2017 года Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО "АЭСУ" специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в стране. Речь идет о Сафоновской, Михайловской (обе – Николаевксая обл.), Сурской и Новогуровской площадях (обе – Днепропетровская обл.).

Все лицензии выданы сроком на пять лет без проведения аукционов, на основании решений судов. Глава Госгеонедр приказом №415 от 5 ноября 2018 года утвердил выдачу компании лицензий.

По данным ЕГРЮ, совладельцу украинской торговой сети "АТБ" Геннадию Буткевичу принадлежит 83,4% акций ООО "Атомные энергетические системы Украины". Еще по 8,3% "АЭСУ" владеют Александр Настенко и Виталий Якименко, которые также являются миноритарными акционерами ООО "Пержанская рудная компания" (Олевск Житомирской обл.) и ООО "Титан-апатитовая группа" (Киев).

Г.Буткевич также указывается как конечный бенефициар ООО "Восток Энергоресурс", владеющей лицензией на нефтегазовую Новософиевскую площадь (Харьковская обл.) и ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" (Полтава).

Теги: #уран #украина #аэсу #укриана #николаевская_область #руда
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