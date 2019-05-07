Украина, вероятнее всего, не получит транш МВФ в 2019г
Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by, указывается в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan.
"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", – говорится в исследовании аналитиков JP Morgan.
По их мнению, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.
В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.
Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
"Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ", – отмечается в обзоре UBS.