Экономика

15:02 07.05.2019

Alstom увеличила прибыль в 2019 фингоду, повысила дивиденды

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Alstom увеличила прибыль в 2019 фингоду, повысила дивиденды

Французская Alstom SA, производящая подвижной состав и оборудование для железнодорожной инфраструктуры, увеличила прибыль в 2019 финансовом году благодаря росту объемов заказов и повысила размер дивидендов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, составила 681 млн евро по сравнению с 475 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT выросла до 570 млн евро с 514 млн евро.

Выручка Alstom увеличилась до 8,07 млрд евро с 7,95 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 765,2 млн при выручке в 8,09 млрд.

Alstom увеличила размер дивидендных выплат акционерам до 5,5 евро на акцию с 0,35 евро на акцию в предыдущем финансовом году.

Акции Alstom в ходе торгов во вторник дорожают на 2,7%. С начала года капитализация компании выросла на 13%, до 8,66 млрд евро.

Теги: #alstom #фингод #франция #финрезультат #дивиденды #прибыль
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