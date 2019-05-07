Alstom увеличила прибыль в 2019 фингоду, повысила дивиденды
Французская Alstom SA, производящая подвижной состав и оборудование для железнодорожной инфраструктуры, увеличила прибыль в 2019 финансовом году благодаря росту объемов заказов и повысила размер дивидендов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финансового года, завершившегося 31 марта, составила 681 млн евро по сравнению с 475 млн евро годом ранее.
Скорректированная EBIT выросла до 570 млн евро с 514 млн евро.
Выручка Alstom увеличилась до 8,07 млрд евро с 7,95 млрд годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере 765,2 млн при выручке в 8,09 млрд.
Alstom увеличила размер дивидендных выплат акционерам до 5,5 евро на акцию с 0,35 евро на акцию в предыдущем финансовом году.
Акции Alstom в ходе торгов во вторник дорожают на 2,7%. С начала года капитализация компании выросла на 13%, до 8,66 млрд евро.