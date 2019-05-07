Экономика

14:33 07.05.2019

НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

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НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период со 2 по 3 мая купил на межбанковском валютном рынке $20 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, вся валюта была приобретена по наилучшему курсу (Matching).

Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1133,1 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.

Теги: #покупка #нбу #украина #межбанк #валютный_рынок #валюта
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