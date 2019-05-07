Экономика

14:28 07.05.2019

Хмельницкая биотопливная электростанция опубликовала проект биостанции на соломе тепловой мощностью 130 МВт

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ООО "Хмельницкая биотопливная электростанция" опубликовала сообщение о намерении построить биотопливную электростанцию мощностью 130 МВт (что отвечает электрической мощности в 46,4 МВт).

Как сообщила компания в реестре оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) в понедельник, в качестве топлива планируется использование соломы разных типов в тюках Хестона (в год – 270 тыс. тонн).

Объект планируют строить на территории Лисовогриневеской объединенной территориальной громады в Хмельницком районе Хмельницкой области.

Земельный участок площадью 16 га, предусмотренный для размещения станции, находится в собственности "Хмельницкой биотопливной электростанции". Площадь застройки, как ожидается, составит 5 га.

Предполагается, что основное оборудование электростанции и технологию поставит датская компания Burmeister & Wain Scandinavian Contractor, BWSC.

Как сообщалось, в 2011 году ирландская компания Doneral FRS Group заявляла о планах в течение трех лет построить в Украине биотопливную электростанцию. Объект планировали разместить в Красиловском районе Хмельницкой области, размер инвестиций оценен в $130 млн, однако станция не была построена.

В марте 2017 года в Лисовогриневецком сельсовете прошли общественные слушания по проекту, в которых приняли участие, в частности, представители ООО "ЮТЭМ-Инжиниринг" (проектировщик), датской BWSC, ПИИ "Тебодин Украина" (которое осуществляло ОВОС проекта) и Doneral FRS Group.

Директором ООО "Хмельницкая биотопливная электростанция" является Максим Лебедев, юрист юридической компании GOLAW, которая оказывает услуги Doneral FRS Group.

Теги: #хмельницкая_область #электростанция #украина
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