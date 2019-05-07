UTG и DC Evolution объединили свои офисы и переехали в БЦ Gulliver

Консалтинговая компания UTG (Киев) с 1 мая переехала из бизнес-центра "Парус" в новый офис, расположенный в БЦ Gulliver по ул. Спортивная, 1-а, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"С мая 2019 года компания UTG встречает своих партнеров и посетителей в новом офисе, расположенном в БЦ Gulliver класса "А". Вместе с расширением рабочего пространства компания UTG увеличила штат сотрудников, тем самым повысив эффективность предоставления услуг", - говорится в сообщении.

Согласно ему, увеличение штата произошло в результате объединения офисов компаний UTG и DC Evolution. В частности, количество сотрудников выросло более чем до 50 человек.

Новый офис компаний разместился на 27 этаже в башне "А".

Как сообщалось, президент девелоперской компании DС Evolution Игорь Мельник приобрел долю в уставном капитале "Украинской торговой гильдии" (UTG, Киев), а также вошел в правление компании в должности вице-президента в 2016 году.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 1 апреля 2019 года доля 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит И.Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.

Компания DC Evolution Llp (Лондон) владеет 60% DC Evolution Украина, возглавляемой директором Андреем Рыжиковым.