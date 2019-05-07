Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 4 июня 2019 в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, предает корреспондент агентства "Интерфакс Украина".

Суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайств НБУ, Украгазбанка и ПриватБанка о закрытии производства, где отсутствует предмет спора, что, по оценке юристов ПриватБанка, является нарушением принципа судебного производства. Суд также счел, что заявленные ходатайства истцов об истребовании документов по сделке подлежат удовлетворению, хотя, по оценке юристов ПриватБанка, это решение суда принято с нарушением процессуального законодательства.

Суд также принял решение о проведении следующего заседания 4 июня в закрытом режиме с целью соблюдения банковской тайны в отдельных пунктах договора о купле-продаже ПриватБанка.