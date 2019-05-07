Экономика

11:44 07.05.2019

Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электроэнергии

1 мин читать
Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электроэнергии

Министр энергетики Ирака Луай аль-Хатиб заявил, что его страна не готова сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана в ответ на требования США о снижении зависимости Багдада от иранской энергетики.

"Ирак ответил США, что нам по-прежнему необходим импорт электроэнергии из Ирана, так как мы импортируем около 1200 МВт, а также газ для наших электростанций, которые дают нам 2800 МВт энергии", - сказал министр, которого цитирует во вторник агентство ИРНА.

Министр подчеркнул, что Ирак, согласно прогнозам, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа из Ирана в ближайшие два-три года.

США в 2018 году вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции в отношении Ирана. В рамках санкционных мер США рассчитывают на сокращение доходов иранских властей от экспорта энергоносителей.

Ряду стран, находящихся в сильной зависимости от иранской энергетики, среди которых Ирак, США дали время на то, чтобы адаптировать экономику для отказа от иранского импорта.

Теги: #ирак #газ #электроэнергия #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 07.05.2019
Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX

Европейские участники СВПД, ЕС и Иран обсудят в Брюсселе внедрение механизма INSTEX

01:32 07.05.2019
Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

11:31 06.05.2019
Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

16:17 05.05.2019
Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

20:32 04.05.2019
ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана

ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана

02:34 04.05.2019
США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

23:54 03.05.2019
Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

12:43 03.05.2019
Совет ОРЭ просит Гройсмана определить источники погашения долга "Воды Донбасса" за э/э и оплаты ее потребления в этом году

Совет ОРЭ просит Гройсмана определить источники погашения долга "Воды Донбасса" за э/э и оплаты ее потребления в этом году

12:03 03.05.2019
Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

11:46 03.05.2019
Совет ОРЭ просит В.Гройсмана способствовать рассмотрению Кабмином проблемных вопросов деятельности "Укринтерэнерго"

Совет ОРЭ просит В.Гройсмана способствовать рассмотрению Кабмином проблемных вопросов деятельности "Укринтерэнерго"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА