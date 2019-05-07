Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электроэнергии

Министр энергетики Ирака Луай аль-Хатиб заявил, что его страна не готова сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана в ответ на требования США о снижении зависимости Багдада от иранской энергетики.

"Ирак ответил США, что нам по-прежнему необходим импорт электроэнергии из Ирана, так как мы импортируем около 1200 МВт, а также газ для наших электростанций, которые дают нам 2800 МВт энергии", - сказал министр, которого цитирует во вторник агентство ИРНА.

Министр подчеркнул, что Ирак, согласно прогнозам, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа из Ирана в ближайшие два-три года.

США в 2018 году вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции в отношении Ирана. В рамках санкционных мер США рассчитывают на сокращение доходов иранских властей от экспорта энергоносителей.

Ряду стран, находящихся в сильной зависимости от иранской энергетики, среди которых Ирак, США дали время на то, чтобы адаптировать экономику для отказа от иранского импорта.