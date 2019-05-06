Экономика

18:19 06.05.2019

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

1 мин читать
"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" (УТН) заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", – отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года в 21:43 "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Ранее, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Теги: #транзит #ес #укртранснафта #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 06.05.2019
Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

11:50 06.05.2019
"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

16:17 05.05.2019
Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

16:00 05.05.2019
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

02:04 05.05.2019
Могерини обсудила с главой МИД Кубы активизацию Вашингтоном антикубинского закона

Могерини обсудила с главой МИД Кубы активизацию Вашингтоном антикубинского закона

12:22 04.05.2019
Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

20:13 03.05.2019
Советник Зеленского Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Перри

Советник Зеленского Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Перри

18:28 03.05.2019
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

18:20 03.05.2019
В рамках "Восточного партнерства" нужно определить несколько направлений сотрудничества

В рамках "Восточного партнерства" нужно определить несколько направлений сотрудничества

18:07 03.05.2019
Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА