"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" (УТН) заявила о готовности возобновить транзит нефти в Европейский Союз, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Сегодня, 6 мая 2019 года, по линии диспетчерской службы АО "Укртранснафта" направлена телеграмма о готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", – отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года в 21:43 "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Ранее, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.