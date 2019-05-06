"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

НАК "Нафтогаз Украины" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Европейскую комиссию, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В этой жалобе мы подробно анализируем как благодаря "Северному Потоку 2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

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По его словам, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" подать эту жалобу как компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Эта жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, что когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию. Надеюсь, сейчас на ситуацию по-другому посмотрит и ЕК", - отметил Ю.Витренко.

Топ-менеджер НАК добавил, что ЕК может посодействовать готовности "Газпрома" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, благодаря чему сохранится загрузка газотранспортной системы Украины. Это также должно поспособствовать удешевлению импортного газа для страны.