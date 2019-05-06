Экономика

18:15 06.05.2019

"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

1 мин читать
"Нафтогаз" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Еврокомиссию

НАК "Нафтогаз Украины" подал жалобу на антиконкурентные действия "Газпрома" в Европейскую комиссию, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В этой жалобе мы подробно анализируем как благодаря "Северному Потоку 2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа, "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

По его словам, в направленных в ЕК документах обосновываются права "Нафтогаза" подать эту жалобу как компании не из ЕС и содержатся конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем.

"Эта жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами. Помню, что когда я впервые рассказывал им, как и за счет чего "Газпром" злоупотребляет своим положением на европейском рынке, они по-другому начинали смотреть на ситуацию. Надеюсь, сейчас на ситуацию по-другому посмотрит и ЕК", - отметил Ю.Витренко.

Топ-менеджер НАК добавил, что ЕК может посодействовать готовности "Газпрома" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины, благодаря чему сохранится загрузка газотранспортной системы Украины. Это также должно поспособствовать удешевлению импортного газа для страны.

Теги: #нафтогаз #жалоба #витренко #газпром #ек
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 01.05.2019
НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз" с 1 мая снижает цену на газ для населения

16:10 29.04.2019
"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

"Нафтогаз" ударил по SPV евробондов Газпрома - люксембургской Gaz Capital S.A.

17:53 25.04.2019
Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

Украина на ожидаемых в мае переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет – Витренко

16:26 25.04.2019
Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

Ассоциация газового рынка призвала Кабмин ускорить оформление документов для снижения цены на газ для населения

13:49 24.04.2019
Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

Точной даты встречи Юнкера и Зеленского пока нет – представитель ЕК

12:07 24.04.2019
Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

Гройсман ожидает дальнейшего снижения цен на газ

09:54 24.04.2019
В команде Зеленского призвали "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену газа для населения с 1 мая

В команде Зеленского призвали "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену газа для населения с 1 мая

20:46 23.04.2019
"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

20:45 23.04.2019
"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

19:35 22.04.2019
Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ в мае для населения и тепловиков на 3,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

ПОСЛЕДНЕЕ

Международные резервы Украины в апреле-2019 снизились на 0,5% - до $20,5 млрд

Качественная нефть с "Мозыря" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины

"Укртранснафта" уведомила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов экс-владельцев ПриватБанка для их продажи

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА