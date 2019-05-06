"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Нефтяная компания "Роснефть" получила разрешение Министерства экономического развития РФ на экспорт в Украину нефтепродуктов, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

"По последним данным, "Роснефть" уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня в прежнем объеме. На очереди - "ЛУКОЙЛ". Для русских это, прежде всего, хороший бизнес, тем более что они понимают: при желании можем обойтись и без них", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, правительство РФ 18 апреля 2019 года сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на ее территорию российских товаров.