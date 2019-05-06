Экономика

17:57 06.05.2019

"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

1 мин читать
"Роснефть" получила разрешение на поставку нефтепродуктов в Украину

Нефтяная компания "Роснефть" получила разрешение Министерства экономического развития РФ на экспорт в Украину нефтепродуктов, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

"По последним данным, "Роснефть" уже получила разрешение на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня в прежнем объеме. На очереди - "ЛУКОЙЛ". Для русских это, прежде всего, хороший бизнес, тем более что они понимают: при желании можем обойтись и без них", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, правительство РФ 18 апреля 2019 года сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на ее территорию российских товаров.

Теги: #экспорт #роснефть #нефтепродукты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 03.05.2019
Доля российского экспорта в Украину в I кв.-2019 снизилась на 16% – НБУ

Доля российского экспорта в Украину в I кв.-2019 снизилась на 16% – НБУ

14:57 25.04.2019
Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу

16:44 24.04.2019
"Укрнафта" на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси призывает к стимулированию Украиной собственной добычи нефти

"Укрнафта" на фоне нефтяного форс-мажора в Беларуси призывает к стимулированию Украиной собственной добычи нефти

11:51 24.04.2019
Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

10:29 24.04.2019
Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

10:54 23.04.2019
В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

10:45 23.04.2019
Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

09:32 23.04.2019
В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

В Тегеране обещают, что экспорт нефти не снизится до нуля из-за американских санкций

15:50 22.04.2019
Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

19:17 12.04.2019
Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии – глава "Нафтогаза"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

ПОСЛЕДНЕЕ

Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Трамп: США теряют ежегодно $500 млрд в торговле с КНР, но так больше не будет продолжаться

Решения судов о национализации ПриватБанка угрожают начатому циклу смягчения монетарной политики

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА