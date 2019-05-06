Управление координации космической деятельности оборонного департамента МЭРТ по итогам конкурса возглавит выходец из "Южмаша"

Управление координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора безопасности и обороны Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) возглавит Владимир Тафтай.

Согласно официальной информации на сайте ведомства, В.Тафтай признан победителем объявленного приказом МЭРТ от 21 марта 2019 года кадрового конкурса на данную вакантную должность.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в космической отрасли, В.Тафтай окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета (ДГУ), выходец из ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр). Работал в отрасли на различных должностях, в том числе, замдиректора по развитию и инновациям структурного подразделения ЮМЗ - Павлоградского механического завода (ПМЗ), на руководящих должностях в бинациональной компании (БК) "Алкантара Циклон Спейс". Владеет, в том числе, английским и португальским языками.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Кабинет министров на своем заседании поддержал предложение МЭРТ по созданию в аппарате ведомства подразделения в составе 15 человек, которое будет координировать проведение комплексной реформы космической отрасли. Центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию госполитики в сфере космической деятельности, выступает Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ), в управлении которого сегодня находится порядка 25 предприятий и организаций космической отрасли. Деятельность ведомства направляется и координируется Кабинетом министров.