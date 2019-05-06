Экономика

13:59 06.05.2019

Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

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Суд отказал НБУ в снятии ареста с активов Коломойского

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины (НБУ) в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.

В определении суда от 17 апреля 2019 года, размещенном в Едином реестре судебных решений 2 мая, значится, что суд сохранил арест активов, которые были переданы в ипотеку/залог НБУ в качестве обеспечения выполнения обязательств ПриватБанка по кредитам рефинансирования.

В ходе судебного процесса представитель НБУ настаивал на том, что арест этих активов необходимо отменить, поскольку Печерский районный суд г.Киева в 2017 году уже наложил арест на то же самое имущество и такая мера пресечения является действующей. Кроме этого, повторный арест активов делает невозможным удовлетворение его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе, путем реализации внесудебного способа обращения взыскания.

Под арестом находятся зерновой терминал "Бориваж", 15 земельных участков по адресу г.Яремче, с.Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель", отель "Жовтневый" в Днепре, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, более 1 тыс. единиц железнодорожного подвижного состава, а также многочисленные квартиры и нежилые помещения.

Теги: #активы #нбу #арест #суд #коломойский
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