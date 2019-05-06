Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

Советник Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев предлагает освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100%-х бюджетников.

"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства… И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", – написал он в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, всеобщее декларирование должно стать последовательным шагом вслед за налоговой амнистией капиталов.

Д.Гетьманцев также уточнил, что речь идет о декларировании в электронной форме.

В то же время ранее Д.Гетьманцев называл "бездумным популизмом" снижение ставок единого социального взноса (ЕСВ), что, по его словам, привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ) и Фонда социального страхования.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова настаивает на том, что решение способствовало развитию экономики.

"Даже при том, что трансферт из бюджета на финансирование ПФ был и остается большим и есть проблемой, которая требует системного решения… решение об уменьшении ЕСВ в 2015-2016 годах было верным и дало стимул развитию экономики", – прокомментировала О.Маркарова в соцсети Facebook в понедельник.

Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на труд, в частности, снижение ставок налога на доходы физических лиц, должно стать приоритетом для государства, как только это станет возможным, добавила глава Минфина.

Ее поддержал также первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов: "Мне кажется, что высокая налоговая нагрузка… в трудоемких сферах – это одна из немногих системных проблем со ставками налогов в стране".