Экономика

12:47 06.05.2019

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

2 мин читать
Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

Советник Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев предлагает освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100%-х бюджетников.

"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства… И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", – написал он в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, всеобщее декларирование должно стать последовательным шагом вслед за налоговой амнистией капиталов.

Д.Гетьманцев также уточнил, что речь идет о декларировании в электронной форме.

В то же время ранее Д.Гетьманцев называл "бездумным популизмом" снижение ставок единого социального взноса (ЕСВ), что, по его словам, привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ) и Фонда социального страхования.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова настаивает на том, что решение способствовало развитию экономики.

"Даже при том, что трансферт из бюджета на финансирование ПФ был и остается большим и есть проблемой, которая требует системного решения… решение об уменьшении ЕСВ в 2015-2016 годах было верным и дало стимул развитию экономики", – прокомментировала О.Маркарова в соцсети Facebook в понедельник.

Дальнейшее снижение налоговой нагрузки на труд, в частности, снижение ставок налога на доходы физических лиц, должно стать приоритетом для государства, как только это станет возможным, добавила глава Минфина.

Ее поддержал также первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов: "Мне кажется, что высокая налоговая нагрузка… в трудоемких сферах – это одна из немногих системных проблем со ставками налогов в стране".

Теги: #зеленский #декларации #гетьманцев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 06.05.2019
Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

11:52 06.05.2019
Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

11:13 06.05.2019
Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

22:18 04.05.2019
Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

18:10 04.05.2019
К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

17:30 04.05.2019
Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

17:24 04.05.2019
Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

17:23 04.05.2019
Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

17:00 04.05.2019
Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

16:29 04.05.2019
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова Пошта" откажется от пенопласта в пользу бумаги вторичной переработки

"Укртранснафта" начала выплаты БНК по спору о прокачке нефти

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Правительство завершает работу над законопроектом, касающимся углубления интеграции украинского энергорынка с европейским

Boeing знал о проблемах с датчиками предупреждения на 737 MAX за год до авиакатастрофы в Индонезии

Иран задействует все возможности для продажи своей нефти, в том числе на "сером" рынке

Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА