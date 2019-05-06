Экономика

11:31 06.05.2019

Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

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Украина в первые дни мая закачивает в ПХГ почти 55 млн куб. м газа/сутки

Украина в первые четыре дня мая закачивает в свои подземные хранилища (ПХГ) 54,4 млн куб. м газа в сутки, что в 1,4 раза больше, чем в третьей декаде апреля этого года (38,9 млн куб. м/сутки), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", после завершения отопительного сезона страна увеличила запасы природного газа в ПХГ на 10,4% (на 910,94 млн куб. м), и по состоянию на 4 мая располагает в хранилищах 9 млрд 656,3 млн куб. м газа.

Этот объем превышает показатель запасов 4 мая 2018 года на 18,4%, 4 мая 2017 года – на 12%.

ПХГ Украины, в частности, 4 мая этого года пополнились на 53,52 млн куб. м при импорте 49,6 млн куб. м и внутренней добыче 57,9 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #укртрансгаз #пхг
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