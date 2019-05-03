Экономика

20:27 03.05.2019

Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

2 мин читать
Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

Рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4% по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2018 года и 3,3% – в целом за 2018 год, такую оценку Национальный банк Украины приводит в Инфляционном отчете в пятницу.

"Ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая… Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды этого года по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности", – поясняет НБУ.

В частности, существенное падение в химической промышленности продолжалось в течение большей части квартала, прежде всего на фоне ремонтно-восстановительных работ на отдельных заводах, указывает центробанк.

"Введение Россией в конце 2018 года запрета на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции было одним из факторов дальнейшего падения объемов производства в машиностроительной отрасли", – говорится в отчете.

Согласно ему, темпы роста металлургического сектора хоть и заметно ускорились в марте (на фоне завершения запланированных ремонтных работ на нескольких крупных предприятиях ГМК), по результатам I квартала 2019 года были близки к нулю.

"Несмотря на некоторое замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего потребление домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", – подчеркивает НБУ.

По его мнению, о дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым увеличением реальных заработных плат и пенсионных выплат.

"Ускорился рост в строительстве, что, с одной стороны, в значительной степени обусловлено благоприятными погодными условиями этого года по сравнению с предыдущим, а с другой - может свидетельствовать об устойчивом инвестиционном спросе", – добавил Нацбанк.

В отчете регулятор впервые оценил влияние погодных условий на экономический рост. В частности, по его мнению, в феврале и марте этого года погодные условия оказали значительный положительный вклад в рост объемов выполнения строительных работ, однако внесли больший отрицательный вклад в показатели энергетики. "В результате в целом вклад погодных условий в ИПБО (индекс производства базовых отраслей – ИФ) за I квартал 2019 был отрицательным, но незначительным – 0,2 процентных пункта", – указал НБУ.

Центробанк также отметил, что благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укрепившейся гривне государственный и гарантированный государством долг по состоянию на конец марта 2019 опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года – до 59% ВВП.

Как сообщалось, в конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Теги: #оценка #ввп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 25.04.2019
Глобальное потепление усилило разрыв между бедными и богатыми странами

Глобальное потепление усилило разрыв между бедными и богатыми странами

16:30 25.04.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Бюджетной декларации на 2020-22гг предлагается предусмотреть 5% ВВП на безопасность и оборону

14:10 25.04.2019
НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

НБУ подтвердил прогноз роста ВВП и инфляции на 2019-2021 годы

13:33 22.04.2019
Лидер "Нацкорпуса": Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними и реванша позавчерашних

Лидер "Нацкорпуса": Наша задача - не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними и реванша позавчерашних

12:02 22.04.2019
День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

11:22 22.04.2019
День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

10:52 22.04.2019
День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

День выборов президента Украины прошел бесконфликтно, нарушений зафиксировано меньше, чем в первом туре - "Опора"

23:28 21.04.2019
Евродепутат Хармс: поразительно, что Украине в условиях войны удалось провести свободные выборы

Евродепутат Хармс: поразительно, что Украине в условиях войны удалось провести свободные выборы

20:40 21.04.2019
Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию

Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию

19:08 16.04.2019
Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

Нотр-Дам можно восстановить за 10-15 лет, считают французские специалисты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

Порошенко и Лагард обсудили финансовую ситуацию в Украине и выразили обеспокоенность ситуацией с ПриватБанком

Доля российского экспорта в Украину в I кв.-2019 снизилась на 16% – НБУ

"Укртранснафта" оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в EUR1 млн

Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак прогнозирует увеличение финансирования и заказов для Одесского авиазавода

"Укроборонпром": госконцерн не является распорядителем бюджетных средств

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

Концепция развития аэропорта "Борисполь" предусматривает EUR3,4 млрд инвестиций и возможность строительства подземной железной дороги

В Украине цены на овощи через год снизятся в 10-15 раз при отсутствии погодных аномалий – EastFruit

Порошенко и Лагард обсудили финансовую ситуацию в Украине и выразили обеспокоенность ситуацией с ПриватБанком

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

Украина предлагает Мексике сотрудничество в проекте создания космодрома для запуска спутников при помощи украинских РН малого класса - ГКАУ

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал выполнять полеты из Харькова в Баку

«Дарница» намерена стать цифровой компанией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА