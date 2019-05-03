Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП – оценка Нацбанка

Рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4% по сравнению с 3,5% в четвертом квартале 2018 года и 3,3% – в целом за 2018 год, такую оценку Национальный банк Украины приводит в Инфляционном отчете в пятницу.

"Ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая… Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды этого года по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности", – поясняет НБУ.

В частности, существенное падение в химической промышленности продолжалось в течение большей части квартала, прежде всего на фоне ремонтно-восстановительных работ на отдельных заводах, указывает центробанк.

"Введение Россией в конце 2018 года запрета на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции было одним из факторов дальнейшего падения объемов производства в машиностроительной отрасли", – говорится в отчете.

Согласно ему, темпы роста металлургического сектора хоть и заметно ускорились в марте (на фоне завершения запланированных ремонтных работ на нескольких крупных предприятиях ГМК), по результатам I квартала 2019 года были близки к нулю.

"Несмотря на некоторое замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего потребление домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", – подчеркивает НБУ.

По его мнению, о дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым увеличением реальных заработных плат и пенсионных выплат.

"Ускорился рост в строительстве, что, с одной стороны, в значительной степени обусловлено благоприятными погодными условиями этого года по сравнению с предыдущим, а с другой - может свидетельствовать об устойчивом инвестиционном спросе", – добавил Нацбанк.

В отчете регулятор впервые оценил влияние погодных условий на экономический рост. В частности, по его мнению, в феврале и марте этого года погодные условия оказали значительный положительный вклад в рост объемов выполнения строительных работ, однако внесли больший отрицательный вклад в показатели энергетики. "В результате в целом вклад погодных условий в ИПБО (индекс производства базовых отраслей – ИФ) за I квартал 2019 был отрицательным, но незначительным – 0,2 процентных пункта", – указал НБУ.

Центробанк также отметил, что благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укрепившейся гривне государственный и гарантированный государством долг по состоянию на конец марта 2019 опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года – до 59% ВВП.

Как сообщалось, в конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.