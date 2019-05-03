Экономика

18:28 03.05.2019

Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

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Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $71,21 за баррель

Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу.

Трейдеры пытаются оценить разнонаправленные рыночные сигналы: с одной стороны, это существенный рост запасов и производства нефти в США и менее значительное, чем требует соглашение с ОПЕК, сокращение добычи Россией в апреле, с другой - конфликты в Венесуэле и Ливии, а также ситуация вокруг Ирана, ограничивающие поставки нефти на мировой рынок.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 в пятницу составила $71,21 за баррель, что на $0,46 (0,65%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,91%) - до $62,37 за баррель.

В четверг истекли сроки исключений, предоставленных США ряду стран для постепенного прекращения закупки иранской нефти на фоне санкций.

Предполагается, что потеря иранского экспорта будет компенсирована Штатами, а также Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК.

"Мы абсолютно уверены, что США будут диктовать цены на нефть в долгосрочной перспективе. Однако в настоящее время, по нашему мнению, рынок недооценивает ни последствия американских санкций в отношении Ирака, ни желание ОПЕК отстоять высокие цены на нефть", - цитирует Dow Jones аналитика по сырьевому сектору Commerzbank AG Дэниэла Брайзмана.

Поддержку нефтяному рынку в пятницу оказали сильные статданные по рынку труда США, увеличившие оптимизм трейдеров в отношении состояния американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Согласно отчету министерства труда США, обнародованному в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в апреле 2019 года увеличилось на 263 тыс. человек, безработица упала до 3,6%, обновив минимум с 1969 года. В то же время, темпы роста зарплат в США оказались более слабыми, чем ожидалось.

Теги: #цены #нефть
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