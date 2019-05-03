В Украине цены на овощи через год снизятся в 10-15 раз при отсутствии погодных аномалий – EastFruit

В Украине цены на овощи "борщового набора" (лук, картофель, морковь, свеклу и другие) через год снизятся в 10-15 раз, если в период выращивания нового урожая не будет погодных аномалий, считают эксперты информационно-аналитической платформы EastFruit.

Согласно сообщению на сайте EastFruit, причиной стремительного роста цен на овощи в этом сезоне стал низкий урожай из-за погодных условий.

"Засуха и аномальная жара летом привели к снижению урожайности и ухудшению качества лука в южных регионах страны, где выращивается львиная доля этих овощей. Те же условия в центральных и северных регионах существенно усугубили ситуацию по корнеплодам и клубнеплодам, а также по капусте, урожайность которых резко упала. Качество продукции также было низким, что повысило потери при хранении овощей и картофеля даже в современных овощехранилищах. По картофелю ситуация была ещё хуже – там оптовая цены долгое время была ниже себестоимости производства", - говорится на сайте EastFruit.

Кроме того, рост цен обусловил тот факт, что многие украинские овощеводы в 2018 году вышли из бизнеса или резко сократили площади под овощами после нескольких кряду лет низких цен на весь ассортимент овощей борщового набора, отметила руководитель проекта EastFruit Катерина Зверева.

"Причина была проста – овощеводство Украины потеряло доступ на два главных и наиболее дефицитных рынка сбыта традиционных овощей: Крым и Донбасс. Именно там этих товаров выращивалось мало, цены были высокими, и потребителей было много", - объяснили в EastFruit.

В то же время, по данным EastFruit, в этом сезоне площади под овощами, в частности под луком, существенно увеличатся, и если летом не будет аномальной жары и засухи, тогда в следующем году стоит ожидать перепроизводства и снижения цен.

По информации EastFruit, обычно Украина покрывает дефицит овощей экспортом с Польши и других стран ЕС, однако в этом году в ЕС также наблюдается недостаток овощей.

"В результате (погодных условий в ЕС – ИФ) при стабильных площадях объем производства лука упал настолько, что крупный экспортер лука, которым обычно является Евросоюз, превратился в нетто-импортёра. Аналогичной была ситуация и по картофелю, моркови и другим овощам. Даже MacDonald’s был вынужден пересмотреть свои жёсткие требования к картофелю фри в ЕС, так как его было катастрофически мало, и качество продукции было очень низким", - цитируется руководитель Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко.

В результате украинские импортеры овощей впервые начали закупать овощи (прежде всего лук) в странах Центральной Азии, однако логистика из этих стран дорогая, что сказалось на цене для потребителя в этом сезоне, отмечают в EastFruit.