Порошенко и Лагард обсудили финансовую ситуацию в Украине и выразили обеспокоенность ситуацией с ПриватБанком

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, в ходе которого обсудили финансовую ситуацию в Украине и необходимость дальнейшей реализации реформ.

"Глава украинского государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за постоянную поддержку реформ в Украине, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост", - сообщила пресс-служба президента Украины в пятницу.

К.Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы страны.

"В то же время выражена обеспокоенность ситуацией вокруг судебных процессов в Украине с целью денационализации ПриватБанка, что может поставить под угрозу финансовую стабильность государства", - отмечено в сообщении.

К.Лагард также подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.

Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений за последние пять лет.